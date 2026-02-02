Analisi Tecnica: indice MDAX del 30/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio
Andamento annoiato per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la sessione in ribasso dello 0,22%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 31.605,6. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 30.943,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 30.723,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)