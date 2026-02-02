Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio
Seduta negativa per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,84%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 53.320,3. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 52.520,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 52.235,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)