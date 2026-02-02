Milano 13:48
45.902 +0,82%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:48
10.295 +0,69%
Francoforte 13:48
24.750 +0,86%

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 30/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio

Giornata poco mossa per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 30 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 6.965,4. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 6.925,8. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 6.912,6, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
