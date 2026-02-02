Milano 13:48
Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 30/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio

Piccolo passo in avanti per l'indice svizzero, che porta a casa un misero +0,31%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 13.069,3. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 13.261,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 13.454,1.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
