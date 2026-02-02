Cassa di Risparmio di Orvieto, utile a 10,8 milioni e solidità patrimoniale al top

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato i risultati al 31 dicembre 2025, chiudendo l'esercizio con undi(sostanzialmente in linea con gli 11 milioni del 2024). Ilè salito a(+0,6%), beneficiando del forte incremento delle commissioni nette (+8,8% a 20,1 milioni) e degli utili da negoziazione titoli, che hanno compensato il lieve calo del margine di interesse (-5,2%).La Cassa ha rafforzato il legame con ilerogandoa famiglie e imprese (+4,6% rispetto al 2024). Parallelamente, lada clientela è cresciuta del 4,4% superando quota. Particolarmente brillante la performance della, balzata a(+9,3%), segnale di una rinnovata fiducia da parte della clientela.Gli indicatori dimostrano un progresso eccezionale: il Cet1 ratio è balzato al 18,83% rispetto al 15,18% di fine 2024. Sul fronte della, l’NPE ratio lordo è sceso all'1,71% (1,06% netto), livelli definiti di eccellenza.La banca sta inoltre finalizzando l'per la cessione di ulteriori 7,4 milioni di crediti non performing, confermando una gestione prudente e attenta del portafoglio crediti.