Cassa di Risparmio di Orvieto, utile a 10,8 milioni e solidità patrimoniale al top

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Orvieto
ha approvato i risultati al 31 dicembre 2025, chiudendo l'esercizio con un utile netto
di 10,8 milioni di euro
(sostanzialmente in linea con gli 11 milioni del 2024). Il margine di intermediazione
è salito a 62 milioni di euro
(+0,6%), beneficiando del forte incremento delle commissioni nette (+8,8% a 20,1 milioni) e degli utili da negoziazione titoli, che hanno compensato il lieve calo del margine di interesse (-5,2%).
La Cassa ha rafforzato il legame con il territorio
erogando 273,1 milioni di euro
a famiglie e imprese (+4,6% rispetto al 2024). Parallelamente, la raccolta totale
da clientela è cresciuta del 4,4% superando quota 1,79 miliardi di euro
. Particolarmente brillante la performance della raccolta indiretta
, balzata a 606,8 milioni di euro
(+9,3%), segnale di una rinnovata fiducia da parte della clientela.
Gli indicatori di solidità patrimoniale
mostrano un progresso eccezionale: il Cet1 ratio è balzato al 18,83% rispetto al 15,18% di fine 2024. Sul fronte della qualità del credito
, l’NPE ratio lordo è sceso all'1,71% (1,06% netto), livelli definiti di eccellenza.
La banca sta inoltre finalizzando l'operazione di derisking "Sirio"
per la cessione di ulteriori 7,4 milioni di crediti non performing, confermando una gestione prudente e attenta del portafoglio crediti.