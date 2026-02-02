Fondo opere pubbliche: aperta la nuova finestra per le istanze

(Teleborsa) - È aperta una nuova finestra temporale per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Dal primo al 28 febbraio 2026
, le Stazioni Appaltanti possono presentare le istanze relative alle lavorazioni eseguite, contabilizzate e annotate
dal Direttore dei lavori nel libretto delle misure, nel periodo compreso tra il primo giugno 2025 e il 31 dicembre 2025.
Come avvenuto per la prima finestra temporale, aperta nel luglio 2025, le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo sono disciplinate dal decreto n. 106 dell’8 maggio 2025.
L’istanza di accesso deve essere inserita sulla piattaforma dedicata
, scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante
(o da un delegato) della Stazione Appaltante. La documentazione firmata va quindi trasmessa tramite PEC
entro i termini previsti per la finestra temporale di riferimento, pena l’esclusione.(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)