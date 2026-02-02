Fondo opere pubbliche: aperta la nuova finestra per le istanze

(Teleborsa) - È aperta una nuova finestra temporale per l’Dal, ledal Direttore dei lavori nel libretto delle misure, nel periodo compreso tra il primo giugno 2025 e il 31 dicembre 2025.Come avvenuto per la prima finestra temporale, aperta nel luglio 2025, le modalità operative e leL’istanza di accesso deve(o da un delegato) della Stazione Appaltante. Laentro i termini previsti per la finestra temporale di riferimento, pena l’esclusione.