Fondo opere pubbliche: aperta la nuova finestra per le istanze

Presentazione delle istanze nel mese di febbraio per le lavorazioni eseguite nel II semestre 2025

Economia
Fondo opere pubbliche: aperta la nuova finestra per le istanze
(Teleborsa) - È aperta una nuova finestra temporale per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Dal primo al 28 febbraio 2026, le Stazioni Appaltanti possono presentare le istanze relative alle lavorazioni eseguite, contabilizzate e annotate dal Direttore dei lavori nel libretto delle misure, nel periodo compreso tra il primo giugno 2025 e il 31 dicembre 2025.

Come avvenuto per la prima finestra temporale, aperta nel luglio 2025, le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo sono disciplinate dal decreto n. 106 dell’8 maggio 2025.

L’istanza di accesso deve essere inserita sulla piattaforma dedicata, scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante (o da un delegato) della Stazione Appaltante. La documentazione firmata va quindi trasmessa tramite PEC entro i termini previsti per la finestra temporale di riferimento, pena l’esclusione.




(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)
