Intesa, Messina: puntiamo su reclutamento per evitare di pagare goodwill ad altri con M&A
(Teleborsa) - "Non siamo contro l'M&A per definizione, ma contro la possibilità di non creare valore per i nostri azionisti. Non vogliamo acquisire quote di minoranza solo per incrementare l'utile netto con il consolidamento. La nostra storia è fatta di acquisizioni industriali, non muovendoci come hedge fund". Lo ha detto Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, rispondendo alle domande degli analisti sui risultati 2025 e sul nuovo piano al 2029.

"In Francia, Spagna e Germania non siamo player marginali nel mondo corporate, se guardiamo al valore delle operazioni che facciamo, e con l'espansione a retail e private saremo considerati player come altri - ha spiegato - Vogliamo trovare persone che vogliono lasciare le loro organizzazioni e unirsi a noi, ma se non sarà possibile tramite il reclutamento allora considereremo delle acquisizioni di reti".

"Se posso, evito di pagare goodwill ad azionisti di altri gruppi, non è lo scenario ideale per i miei azionisti - ha detto Messina - Vista la forza della mia organizzazione, le abilità, le persone e la reputazione che ho, farò del mio meglio per farlo senza acquisizioni, ma siamo pronti a considerarle se sarà necessario per la crescita".

Parlando della potenziale acquisizioni di reti, il CEO ha sottolineato che "oggi non c'è nulla sul tavolo, ci vorrà tempo fino alla migrazione sul cloud di isytech, ma siamo nella giusta posizione".

"So che tutto il mercato è concentrato su dividendi, buyback e M&A - soprattutto nella M&A bubble che abbiamo in Italia - ma non ci interessa, noi lavoriamo sul medio-lungo termine, è il mio lavoro", ha concluso.
