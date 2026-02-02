Intesa, Messina: puntiamo su reclutamento per evitare di pagare goodwill ad altri con M&A

(Teleborsa) - "Non siamo contro l'M&A per definizione, ma contro la possibilità di non creare valore per i nostri azionisti
. Non vogliamo acquisire quote di minoranza solo per incrementare l'utile netto con il consolidamento. La nostra storia è fatta di acquisizioni industriali, non muovendoci come hedge fund". Lo ha detto Carlo Messina, CEO
di Intesa Sanpaolo
, rispondendo alle domande degli analisti sui risultati 2025
e sul nuovo piano al 2029
.
"In Francia, Spagna e Germania non siamo player marginali nel mondo corporate, se guardiamo al valore delle operazioni che facciamo, e con l'espansione a retail e private saremo considerati player come altri - ha spiegato - Vogliamo trovare persone che vogliono lasciare le loro organizzazioni e unirsi a noi
, ma se non sarà possibile tramite il reclutamento allora considereremo delle acquisizioni di reti".
"Se posso, evito di pagare goodwill ad azionisti di altri gruppi
, non è lo scenario ideale per i miei azionisti - ha detto Messina - Vista la forza della mia organizzazione, le abilità, le persone e la reputazione che ho, farò del mio meglio per farlo senza acquisizioni, ma siamo pronti a considerarle se sarà necessario per la crescita".
Parlando della potenziale acquisizioni di reti, il CEO ha sottolineato che "oggi non c'è nulla sul tavolo
, ci vorrà tempo fino alla migrazione sul cloud di isytech, ma siamo nella giusta posizione".
"So che tutto il mercato è concentrato su dividendi, buyback e M&A - soprattutto nella M&A bubble che abbiamo in Italia - ma non ci interessa, noi lavoriamo sul medio-lungo termine
, è il mio lavoro", ha concluso.