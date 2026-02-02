Piano Intesa, Messina: l'Antitrust ci costringe a crescere all'estero

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha approvato il piano di impresa del 2026 e del 2029 con un modello di business focalizzato sui ricavi da commissione, sulla crescita e sulla tecnologia, come ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo Carlo Messina: "Il nostro, dove erogheremo a medio-lungo termine 260 miliardi ad imprese e famiglie; Riteniamo che, con la fine del piano di resistenza e resilienza sia necessario un elemento di continuità e stabilizzazione per il paese, come motore di crescita per il Paese, in quanto non c'è ancora questa crescita per il Paese. Allo stesso tempo ci prefiggiamo di realizzare una: la Svizzera, il Centro-Est Europa, il Belgio e, adesso, il 9% di crescita in Germania, Francia e Spagna".Come per il piano precedente, anche in questo caso è prevista una, legato anche alla. Continua infatti Messina: "Non abbiamo dato un'indicazione specifica dell'utile, ma sarà superiore a 11 miliardi e mezzo nei due anni. Quindi la crescita sarà ragionevole e con una progressione abbastanza costante. A partire dal 2027 accelererà anche il, perché i tassi nella nostra previsione si stabilizzeranno; siamo stati prudenti, non abbiamo immaginato che salissero, ma l'effetto dei volumi porta a far crescere anche il margine di interesse".Parte del nuovo piano è quindi focalizzata anche sulla, soprattutto per via dell'Antitrust italiano, come ha spiegato Messina: ", per questo ci rivolgiamo all'estero, perché in Italia non possiamo crescere oltre la dimensione che abbiamo già oggi. Questo riguarda il settore bancario e il settore assicurativo. Siamo la prima compagnia assicurativa Vita in Italia per livello di riserve tecniche, superiore anche a quella di Generali. In termini di flussi di premi e di nuova produzione sul Vita, siamo i secondi dopo Generali. Per questo, per noi, sarà strategico, fatta però valorizzando i nostri punti di forza: il settore tecnologico e il modello di Wealth Management, e non effettuando acquisizioni che abbiano un costo eccessivo o un impatto negativo".La componente tecnologica all'interno del nuovo piano è in questo senso fondamentale, sia a livello di integrazione che di investimento, come ha dichiarato l'Amministratore Delegato: "In realtà, con il nostro modello di business, riteniamo di poter creare una cosa abbastanza unica, perchéche noi avremo nel 2027. Isybank e Isytech sono FinTech, e Intesa Sanpaolo diventerà una FinTech come sistema informativo; non c'è nessun'altra banca in Europa che abbia il nostro sistema. Quindi avremo la capacità di poter servire i clienti attraverso un sistema unico.e, per questo, o assumeremo promotori finanziari oppure acquisiremo le reti presenti in questi paesi".