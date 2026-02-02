Vino, Coldiretti: parte campagna da 14,5?miliardi per sostenere la filiera e difendere il Made in Italy

(Teleborsa) - "Ilrisponde alle nostre richieste ed è importante per dire basta ai tentativi immotivati di demonizzazione di un prodotto cardine del Made in Italy a tavola,, un patrimonio economico, culturale, ambientale e sociale del Paese". Ad affermarlo è lain occasione della presentazione delle misure per il settore promosse dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida., in un momento di difficoltà per il settore – sottolinea Coldiretti -, tra guerre commerciali e cambiamento delle abitudini di consumo, andando a rinsaldare i valori in cui si riconosce la filiera e rimettendo il vino al centro del sistema"."Il settore vinicolo italiano – ricorda Coldiretti– rappresenta, con Veneto, Sicilia e Puglia in testa per estensione. Il 78% della superficie – corrispondente a circa 532 mila ettari – è destinato alle Ig (65% Dop e 14% Igp), oltre a una biodiversità non ha paragoni al mondo grazie a 570 varietà indigene autoctone. Ma il vino rientra a pieno diritto anche nella Dieta Mediterranea. Numerosi e recenti studi ne hanno ampiamente dimostrato i benefici sulla salute in soggetti che ne fanno un utilizzo moderato".