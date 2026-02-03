Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 2/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio
Punta con decisione al rialzo la performance del principale indice della Borsa di Milano, con una variazione percentuale dell'1,05%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 46.315. Rischio di eventuale correzione fino al target 45.385. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 47.245.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)