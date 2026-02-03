Milano 11:30
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 2/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Punta con decisione al rialzo la performance del principale indice della Borsa di Milano, con una variazione percentuale dell'1,05%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 46.315. Rischio di eventuale correzione fino al target 45.385. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 47.245.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
