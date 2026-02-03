Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 2/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio
Prepotente rialzo per l'indice nipponico, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,80% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 54.393, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 53.947. L'equilibrata forza rialzista del Nikkei 225 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 54.839.
