Milano 11:31
46.443 +0,95%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:31
10.329 -0,12%
Francoforte 11:31
24.900 +0,41%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 2/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Prepotente rialzo per l'indice nipponico, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,80% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 54.393, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 53.947. L'equilibrata forza rialzista del Nikkei 225 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 54.839.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
