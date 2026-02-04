Milano 12:21
46.822 +0,86%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 12:21
10.418 +1,00%
Francoforte 12:21
24.730 -0,20%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 3/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 3/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Seduta moderatamente positiva per l'Hang Seng Index, che ha chiuso in rialzo a 26.834,8.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27.610, con il supporto più immediato individuato in area 26.417,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26.000,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```