Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 3/02/2026

Seduta moderatamente positiva per l'Hang Seng Index, che ha chiuso in rialzo a 26.834,8.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27.610, con il supporto più immediato individuato in area 26.417,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26.000,3.
