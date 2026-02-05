Milano 9:33
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 4/02/2026

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 4/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Giornata fiacca per il maggiore indice americano, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,51%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'S&P 500, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6.851,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6.945,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6.820,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
