Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 5/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 5/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio

Performance infelice per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 5 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.

L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.291,4 e primo supporto individuato a 8.155,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.427.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```