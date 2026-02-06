Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio
Performance infelice per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 5 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.
L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.291,4 e primo supporto individuato a 8.155,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.427.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)