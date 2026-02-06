Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 5/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio

Seduta in ribasso per indice spagnolo, che porta a casa un decremento dell'1,97%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 17.994,9, con il supporto più immediato individuato in area 17.622. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 17.497,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
