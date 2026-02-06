Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio
Seduta in ribasso per indice spagnolo, che porta a casa un decremento dell'1,97%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 17.994,9, con il supporto più immediato individuato in area 17.622. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 17.497,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)