Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio
Giornata poco mossa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 5 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'indice MDAX. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 31.593,1. Primo supporto a 31.220,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 31.005,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)