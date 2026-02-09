Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:54
25.309 +0,93%
Dow Jones 17:54
50.130 +0,03%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Analisi Tecnica: indice DAX del 6/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 6/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio

Punta con decisione al rialzo la performance del principale indice di Francoforte, con una variazione percentuale dello 0,94%.

Le tendenza di medio periodo del DAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 24.849. Supporto stimato a 24.542,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 25.155,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```