India-EU Forum: Di Giuseppe (FdI), Italia protagonista nella connettività globale e nel corridoio IMEC

(Teleborsa) - ". La nostra partecipazione anon è solo una scelta diplomatica, maquale hub logistico e tecnologico globale. Trasformare il vigore del nostro export in una presenza strutturale in questi mercati è la sfida che stiamo portando avanti con decisione".Queste le parole di, rilasciate a margine della. L'evento, promosso dall’, si è svoltoe si è impostotra l'Unione Europea e l'India.Nel corso del suo intervento,, capace di aprire mercati in settori dove l’India è ormai un leader indiscusso, come quello delle telecomunicazioni. Citando ilDi Giuseppe ha spiegato come il sistema delle telecomunicazioni indiane sia l’esempio vincente del modello ricardiano: grazie al raggiungimento di uno "spillover conoscitivo", l'India ha ottenuto un vantaggio comparato che oggi la rende polo d'attrazione primario per gli investimenti diretti esteri."Questo esempio ci ricorda cheda incontri in cui si tocca con mano l’efficacia dell’intesa", ha precisato il deputato,estendendosi alla sicurezza, alla difesa e alle nuove piattaforme di ricerca scientifica e tecnologica.Sul piano geopolitico,necessario per affrontare le vulnerabilità emerse con la pandemia e i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. In questo quadro, il corridoio India-Medio Oriente-Europa (IMEC) assume un ruolo centrale per rivoluzionare gli equilibri mondiali."IMEC non è solo un’infrastruttura, ma", ha affermato Di Giuseppe. "Il mare non è un semplice spazio di passaggio, ma il vero fulcro del sistema; i porti diventano infrastrutture politiche prima ancora che logistiche. Di fronte alle tensioni nel Mar Rosso e agli attacchi degli Houthi che minacciano i chokepoint come Suez,".Concludendo il suo intervento,: "Le nostre istituzioni affiancano eccellenze del Sistema Paese — da Leonardo, Fincantieri, Webuild e Gruppo FS, fino alle PMI innovative — che firmano opere iconiche come il ponte di Anji Khad o le metropolitane di Kanpur e Agra. Con oltre 800 imprese attive e un interscambio di 14 miliardi di euro, l’Italia si attesta come partner fondamentale. Se il XXI secolo sarà l’epoca delle nuove vie del mare, l’IMEC sarà il ponte centrale per la crescita dell’India e dell’Unione Europea, trasformando il mare da spazio di rischio a spazio di cooperazione e stabilità".