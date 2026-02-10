Milano 11:43
46.742 -0,17%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:44
10.347 -0,37%
Francoforte 11:43
25.014 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio

Appiattita la performance del Dow Jones 30, che porta a casa un modesto +0,04%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 50.544,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 49.317,8. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 51.772,1.


