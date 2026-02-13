Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 12/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio
Chiusura negativa per il Dow Jones 30, con un ribasso dell'1,34%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 49.942,8. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 49.206,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 48.961,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)