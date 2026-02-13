Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 12/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Giornata fiacca per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 25.004,6. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24.711,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 24.569,6.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
