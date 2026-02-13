Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio
In forte ribasso l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con un disastroso -1,6%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice MDAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 30.829,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 31.681,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 30.545,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)