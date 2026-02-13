Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

In forte ribasso l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con un disastroso -1,6%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice MDAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 30.829,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 31.681,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 30.545,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
