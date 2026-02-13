Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Giornata da dimenticare per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,03% sui valori precedenti.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nasdaq Composite, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 22.383,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23.024,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22.169,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
