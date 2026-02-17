Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio
Seduta in frazionale rialzo per indice spagnolo, che ha terminato gli scambi in aumento a 17.848.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 18.089,3, con il supporto più immediato individuato in area 17.639,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 17.431,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)