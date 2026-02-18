Milano 17-feb
Analisi Tecnica: indice DAX del 17/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Apprezzabile rialzo per il principale indice di Francoforte, in guadagno dello 0,80% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.064,2, mentre il primo supporto è stimato a 24.866,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.261,7.


