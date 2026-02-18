Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 17/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Bene l'Eurostoxx 50, con un rialzo dello 0,72%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.045, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.989. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.102.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
