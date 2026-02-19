Milano 9:18
46.252 -0,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:18
10.651 -0,33%
25.201 -0,31%

Analisi Tecnica: indice DAX del 18/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 18/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Apprezzabile rialzo per il principale indice di Francoforte, in guadagno dell'1,12% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.437,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24.960. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25.914,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```