Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,30%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 46.675. Rischio di eventuale correzione fino al target 45.733. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 47.617.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)