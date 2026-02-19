Tenaris, proposto dividendo di 0,89 dollari. Nel 1Q26 vendite e margini attesi sui "livelli attuali"

Tenaris

(Teleborsa) - Nel- tra i maggiori produttori e fornitori a livello globale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, quotato anche al NYSE - ha consuntivatopari a 2.995 milioni di dollari, in crescita dell'1 sul trimestre precedente e del 5% sul pari periodo del 2024.A livello operativo, l'è stato pari a 717 milioni in calo del 5% congiunturale e del 1% tendenziale, con il relativopassato al 23,9% dal 25,3% del terzo trimestre e 25,5% del quarto trimestre 2024. L'si è attestato a 554 milioni, in calo del 7% sul 3Q25 e del 1% sul 4Q24.L'è migliorato del 2% sul 3Q25 a 461 milioni, dato che tuttavia segna una contrazione del 11% sul pari periodo dell'esercizio precedente.L'tocca gli 0,44 dollari e l'gli 0,87 dollari, in aumento del 2% congiunturale e del 7% tendenziale.Nel quarto trimestre, lehanno continuato a mostrare resilienza, così come le vendite di tubi in altre regioni, e inTenaris ha ripreso i servizi di fratturazione idraulica e di tubi arrotolati. Ha spiegato la società in una nota. I margini "hanno retto bene, nonostante abbiano risentito appieno dell'impatto dei dazi del 50% della Sezione 232, poiché abbiamo ripristinato la nostra acciaieria Koppel dopo un'interruzione di un trasformatore e abbiamo registrato una performance industriale efficiente", ha aggiunto Tenaris.Nel periodo ottobre-dicembre 2025, ilè stato pari a 665 milioni di dollari e, dopo 300 milioni in dividendi e 537 milioni in riacquisti di azioni proprie, laammontava a 3,3 miliardi di dollari al 31 dicembre 2025.L'azienda ha osservato che "sebbene i prezzi del petrolio e del gas rimangano volatili tra un eccesso di offerta a breve termine e preoccupazioni geopolitiche contrastanti, le compagnie petrolifere e del gas stanno valutando una domanda resiliente a lungo termine e la necessità di compensare i cali di produzione mentre portano avanti i loro piani di investimento".Tenaris prevede che l'neglie inrimarrà prossima ai livelli attuali, dopo il modesto calo registrato nella seconda metà del 2025. Nel, l'azienda non prevede variazioni significative rispetto agli attuali livelli di attività nel breve termine.Negli Stati Uniti, "nonostante l'sui prodotti siderurgici importati, isi attestano ancora intorno allo stesso livello di prima dell'applicazione dei dazi". Tenaris prevede che alla fine risponderanno ai dazi sulle importazioni e all'aumento dei costi delle materie prime per i produttori nazionali.Per il, l'azienda ha indicato di prevedere che le proprie vendite e margini "rimarranno prossimi ai livelli attuali".Tenaris ha fatto inoltre sapere che il Cda intende proporre all'assemblea generale annuale degli azionisti, che si terrà il 12 maggio 2026, il pagamento di un(per un importo complessivo di circa 900 milioni di dollari), che includerebbe l(circa 300 milioni di dollari) pagato a novembre 2025. Se il dividendo annuale verrà approvato dagli azionisti, verrà pagato un), pari a circa 600 milioni di dollari, il 20 maggio 2026. Lo stacco cedola per i titoli quotati in Europa e Messico è il 18 maggio mentre per quelli quotati negli Stati Uniti e il 19 maggio.