Milano 9:09
45.928 +0,29%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 9:09
10.648 +0,20%
25.045 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 19/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Ribasso per il principale indice di Francoforte, che chiude la seduta con una flessione dello 0,93%.

Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.280,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.803,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25.758,2.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
