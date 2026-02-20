Milano 9:10
45.939 +0,32%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 9:10
10.645 +0,17%
25.054 +0,04%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Sottotono il FTSE Mid Cap, che chiude la seduta con un calo dell'1,08%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE Mid Cap, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 59.018. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 59.893 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 58.650.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```