Furstenberg Fassio (Banca Ifis): blocco dazi da monitorare, lavoriamo con imprese per impatto positivo

(Teleborsa) - "Il blocco delle tariffe americane è una decisione che dovrà essere monitorata per capirne i possibili impatti sulle imprese. In questo, le banche in Italia svolgono un ruolo essenziale: trasformano il risparmio in investimenti, sostengono le famiglie nei loro progetti di vita e accompagnano le imprese - noi in particolare le PMI della filiera del made in Italy - nei loro percorsi di crescita, innovazione e processi di espansione all'estero". Lo ha detto Ernesto Furstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, a margine del congresso dell'Assiom Forex a Venezia.

"Oggi le banche sono chiamate a non essere solo degli intermediari finanziari, ma a trasformarsi in partner responsabili per lo sviluppo del Paese - ha aggiunto - Occorre lavorare assieme alle imprese affinché l'etica bancaria e il credito possano generare impatti positivi per le persone, così da costruire una nuova fase di sviluppo della nostra economia".


