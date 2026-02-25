Lowe's Company chiude il quarto trimestre oltre le attese ma in rosso nel pre market

Lowe's Companies

(Teleborsa) - Il rivenditore di articoli per la casanelconclusosi il 30 gennaio 2026 ha registrato un utile netto di 1,0 miliardi di dollari e un(EPS) di 1,78 dollari in calo rispetto ai 1,99 dollari nel quarto trimestre del 2024. Nel trimestre, la società ha contabilizzato 149 milioni di dollari di spese ante imposte associate alle acquisizioni di Foundation Building Materials (FBM) e Artisan Design Group (ADG).Escludendo queste spese, l'del quarto trimestre 2025 è aumentato del 2,6%, attestandosi a 1,98 dollari. Il dato è migliore delle stime degli analisti che si erano fermate a 1,94 dollari.Ilè stato di 20,6 miliardi di dollari, in crescita dell'11% rispetto ai 18,6 miliardi di dollari del trimestre dell'anno precedente. Anche in questo caso il dato è superiore al consensus di 20,34 miliardi. Ilè aumentato dell'1,3%, trainato dalla continua crescita delle vendite di servizi professionali, online e per la casa, nonché dalle ottime performance del periodo natalizio.Durante il trimestre, l'azienda haper 673 milioni di dollari. Per l'anno fiscale, la società ha restituito 2,6 miliardi di dollari agli azionisti attraverso dividendi."Abbiamo ottenuto ottimi risultati in questo trimestre, poiché la nostra strategia Total Home sta riscuotendo successo sia tra i nostri clienti Pro che tra quelli Fai da Te, come dimostrato dalle fantastiche festività natalizie. Considerata la nostra performance superiore in questo trimestre, abbiamo assegnato 125 milioni di dollari in bonus discrezionali ai nostri collaboratori in prima linea, in riconoscimento del loro impegno e dell'eccellente servizio clienti", ha dichiarato. "Mentre il settore immobiliare rimane sotto pressione, ci concentriamo sulla gestione di ciò che è sotto il nostro controllo, comprese le nostre iniziative di produttività in corso. Siamo fiduciosi di essere ben posizionati per acquisire quote di mercato, indipendentemente dal contesto macroeconomico."L'azienda ha presentato le, che "riflettono la continua incertezza nel mercato del miglioramento della casa". Lowe’s prevede uncompreso tra 92,0 e 94,0 miliardi di dollari, in aumento di circa il 7%-9% rispetto all'anno precedente, contro il consensus di 86,05miliardi. Lepreviste invariate o in aumento del 2% rispetto all'anno precedente. L'è atteso in un intervallo 12,25-12,75 dollari, contro il consensus di 12,26 dollari. Infine, lesono stimate in circa 2,5 miliardi.Nelil titolo Lowe's Companies al momento sta cedendo il 4,0%.