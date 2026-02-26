Pagamenti digitali, Dalla Sega (Bancomat): "Indispensabile collaborazione cin attori sistema"

(Teleborsa) - "L’Unione Europea è ormai di fronte a un bivio
: accelerare nella costruzione di un sistema economico realmente integrato
sotto ogni punto di vista, oppure accettare una crescente dipendenza da attori extra-UE. In questo quadro, i pagamenti rappresentano un capitolo fondamentale".
E' quanto affermato dal Presidente di Bancomat, Franco Dalla Sega
, durante l’evento “Investiamo insieme sul presente e sul futuro dell’Italia” organizzato da Remind in corso oggi a Roma.
"Il recente MoU per la creazione di un ecosistema europeo interoperabile
nei pagamenti digitali — a cui Bancomat ha contribuito attivamente e che coinvolge il 72% della popolazione UE oltre alla Norvegia — costituisce un risultato di rilievo strategico
. Per questo - ha proseguito - diventa ora indispensabile avviare
un percorso strutturato di collaborazione con gli attori di sistema
sia pubblici che privati con l’obiettivo di condividere una visione comune e un interesse strategico decisivo per il Sistema Paese".
"Un coordinamento efficace
è infatti essenziale per assicurare coerenza, impatto e massima valorizzazione delle iniziative domestiche alla luce di cambiamenti europei come quelli delineati dall'ultimo MoU. In questo scenario, è importante favorire — anche attraverso un adeguato impulso istituzionale — un’evoluzione del mercato che renda il co-badge una scelta sempre più naturale e diffusa
. Si tratta di carte che integrano sulla stessa tessera un circuito domestico e uno internazionale, permettendo di rafforzare l’infrastruttura nazionale e di garantire un equilibrio competitivo più sostenibile
nel lungo periodo.”