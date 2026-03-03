Milano 10:37
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 2/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo

Contenuto ribasso per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la sessione in flessione dello 0,65%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8758, con il supporto più immediato individuato in area 0,8701. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8682.


