Analisi Tecnica: GBP/USD del 2/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo
Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,1%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3375. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,3458. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,3348.
