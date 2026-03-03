Milano 10:37
44.603 -3,63%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:37
10.526 -2,36%
Francoforte 10:37
23.861 -3,15%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo

Giornata difficile per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato in ribasso a 8.394,3.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8.545,4. Primo supporto visto a 8.318,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8.243,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```