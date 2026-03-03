Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo
Giornata difficile per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato in ribasso a 8.394,3.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8.545,4. Primo supporto visto a 8.318,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8.243,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)