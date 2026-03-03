Milano 10:38
Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo

Seduta difficile quella del 2 marzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 30.863,1.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 30.630,7, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 31.327,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30.398,3.


