Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 2/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo
Giornata pesante quella del 2 marzo per l'indice nipponico, che ha chiuso in calo a 55.960.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 57.400,8. Primo supporto visto a 55.968,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 55.977,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)