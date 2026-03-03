Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 2/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo
Chiusura in rosso per l'indice svizzero, che termina la seduta segnando un calo dell'1,29%.
Le implicazioni di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 13.954,2 con primo supporto visto a 13.774. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 13.714.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)