ELT Group ottiene la certificazione ISO 37001:2016 per il proprio Sistema di Gestione Anticorruzione

(Teleborsa) -annuncia l’secondo lo:2016, il primo standard internazionale dedicato ai sistemi di gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione. Un risultato di rilievo che posiziona l’azienda tra le realtà più virtuose nelLa certificazioneche ha valutato l’efficacia e l’applicazione del sistema di gestione anticorruzione all’interno di tutte le principali unità operative. Al termine delle verifiche, DNV, uno dei principali enti di certificazione e assurance a livello globale, ha attestato la conformità e la maturità del sistema aziendale.L’ottenimento della certificazione conferma l’impegno di ELT Group verso una conduzione responsabile e trasparente del business, basata sulleIl percorso intrapreso rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento di un modello etico e sostenibile, fondato su correttezza, lealtà e integrità in tutte le attività aziendali."Questa certificazione rappresenta per noi un traguardo fondamentale e un ulteriore passaggio nella direzione di una governance virtuosa, consapevoli che la prevenzione della corruzione e la promozione dell’integrità sono parte integrante della nostra identità e del nostro futuro" ha dichiarato. "Negli ultimi anni. Abbiamo inoltre anticipato l’adozione del reporting di sostenibilità secondo CSRD perché crediamo che trasparenza, accountability e cultura etica siano leve essenziali per la fiducia dei nostri stakeholder e cifra distintiva del nostro modello operativo"."In un settore strategico e complesso come la Difesa, l’adozione di uno standard come la ISO 37001 risponde a una precisa esigenza del mercato: quella di avere garanzie oggettive sull'integrità della governance. Il nostro ruolo di ente terzo è stato quello di verificare, attraverso un audit rigoroso, che il sistema di gestione di ELT Group sia non solo formalmente conforme, ma anche effettivamente calato nella realtà operativa. Ottenendo questa certificazionerafforzando la reputazione e la resilienza dell'azienda di fronte a tutti i suoi stakeholder" aggiunge Massimo Alvaro, Amministratore Delegato di Business Assurance in Italia per DNV.