NEXT RE, CPI Property Group promuove OPA finalizzata al delisting a 3,00 euro p.a.

NEXT RE SIIQ

(Teleborsa) -ha resa nota la propria decisione di promuovere un’sulle azioni, società di investimento immobiliare quotata sul Euronext Milan.Ad oggi, il capitale sociale dell’Emittente è pari ad Euro 63.264.527,93, suddiviso in 22.025.109 azioni (le “Azioni”), prive di valore nominale, di cui: (i) 11.013.054 azioni ordinarie prive di valore nominale ammesse a quotazione e negoziate sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato (“Azioni Quotate”); e (ii) 11.012.055 azioni di categoria “B” (“Azioni di Categoria B”).In particolare, l’Offerente intende promuovere un’OPA avente ad oggetto la totalità delle Azioni dell’Emittente, dedotte (a) le 6.561.263 Azioni Quotate già detenute direttamente dall’Offerente (pari al 49,997% del capitale sociale dell’Emittente); (b) le 11.012.055 Azioni di Categoria B prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, non quotate ed interamente possedute dall’Offerente; e (c) le 38.205 azioni proprie dell’Emittente (pari allo 0,17% circa del relativo capitale sociale).L’Offerta ha pertanto ad oggetto massime n. 4.413.586 Azioni Quotate, rappresentanti circa il 20,04% del capitale sociale dell’Emittente e il 40,22% dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie dell’Emittente (“Azioni Oggetto dell’Offerta”), ed è finalizzata ad ottenere la(il “Delisting”).L’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta unOggetto dell’Offerta portata in adesione. Il Corrispettivo si intende. L’, in caso di adesione totalitaria all’Offerta, sarà pertanto pari ad Euro 13.240.758.Il Corrispettivo incorpora: unrispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Quotate alla data del 27 febbraio 2026 (ultimo giorno di borsa aperta prima della Comunicazione); unrispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni Quotate nei sei mesi precedenti al 27 febbraio 2026 (ultimo giorno di borsa aperta prima dellaComunicazione).