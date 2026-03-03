NEXT RE, CPI Property Group promuove OPA finalizzata al delisting a 3,00 euro p.a.

(Teleborsa) - CPI Property Group
ha resa nota la propria decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
sulle azioni NEXT RE SIIQ
, società di investimento immobiliare quotata sul Euronext Milan.
Ad oggi, il capitale sociale dell’Emittente è pari ad Euro 63.264.527,93, suddiviso in 22.025.109 azioni (le “Azioni”), prive di valore nominale, di cui: (i) 11.013.054 azioni ordinarie prive di valore nominale ammesse a quotazione e negoziate sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato (“Azioni Quotate”); e (ii) 11.012.055 azioni di categoria “B” (“Azioni di Categoria B”).
In particolare, l’Offerente intende promuovere un’OPA avente ad oggetto la totalità delle Azioni dell’Emittente, dedotte (a) le 6.561.263 Azioni Quotate già detenute direttamente dall’Offerente (pari al 49,997% del capitale sociale dell’Emittente); (b) le 11.012.055 Azioni di Categoria B prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, non quotate ed interamente possedute dall’Offerente; e (c) le 38.205 azioni proprie dell’Emittente (pari allo 0,17% circa del relativo capitale sociale).
L’Offerta ha pertanto ad oggetto massime n. 4.413.586 Azioni Quotate, rappresentanti circa il 20,04% del capitale sociale dell’Emittente e il 40,22% dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie dell’Emittente (“Azioni Oggetto dell’Offerta”), ed è finalizzata ad ottenere la revoca dalla quotazione sull’Euronext Milan
(il “Delisting”).
L’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo pari ad Euro 3,00 per ciascuna Azione
Oggetto dell’Offerta portata in adesione. Il Corrispettivo si intende cum dividendo
. L’esborso massimo complessivo
, in caso di adesione totalitaria all’Offerta, sarà pertanto pari ad Euro 13.240.758.
Il Corrispettivo incorpora: un premio pari al 3,45%
rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Quotate alla data del 27 febbraio 2026 (ultimo giorno di borsa aperta prima della Comunicazione); un premio pari al 1,64%
rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni Quotate nei sei mesi precedenti al 27 febbraio 2026 (ultimo giorno di borsa aperta prima della
Comunicazione).