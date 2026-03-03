Sicurezza ed Energia, UE vara Task Force contro la crisi in Medio Oriente

(Teleborsa) - Ilsi è riunito oggi per esaminare la rapida evoluzione della situazione ine ine le relative "ricadute per l'Unione Europea". L'azione dell'esecutivo di Bruxelles sarà guidata da due priorità assolute: "sostenere gli Stati membri e proteggere i cittadini dell'UE dalle conseguenze negative degli eventi in corso".Una delle prime misure operative è la creazione di una, che terrà la sua prima riunione già questa settimana. La Commissione ha confermato che sta "monitorando da vicino sia l'andamento dei prezzi che quello dell'offerta", operando in stretto collegamento con l'. Parallelamente, l'istituzione sta "rafforzando il monitoraggio dei rischi di interruzione dei trasporti", con particolare attenzione alle rotte nevralgiche delloe del, "intensificando il coordinamento con le compagnie aeree, le società di navigazione e le autorità nazionali".Sul fronte della protezione dei civili, la Commissione sta "intensificando il sostegno agli sforzi di evacuazione e rimpatrio degli Stati membri". Tali operazioni saranno gestite attraverso il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze e il "", lavorando in sinergia con le delegazioni diplomatiche. Per quanto riguarda la stabilità del territorio europeo, Bruxelles manterrà una "elevata vigilanza e una stretta cooperazione con Europol" per identificare e gestire tempestivamente eventuali "potenziali rischi per la sicurezza interna".Infine, la Commissione sta "potenziando la preparazione attraverso un monitoraggio più stretto delle tendenze" sul. L'obiettivo è garantire una risposta rapida attraverso una "cooperazione rafforzata con le agenzie delle Nazioni Unite competenti e i Paesi partner", assicurando che l'Unione sia pronta a fronteggiare ogni sviluppo derivante dall'instabilità nell'area mediorientale.