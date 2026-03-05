Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 4/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo
Risultato positivo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che lievita dello 0,79%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il CAC 40, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7.974,1. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8.491,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7.780,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)