Milano 9:32
45.085 -0,56%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:32
10.549 -0,17%
24.099 -0,44%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 4/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 4/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo

Rialzo marcato per indice spagnolo, che archivia la sessione in utile del 2,49% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per IBEX 35, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 16.867,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 18.301,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 16.247,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```