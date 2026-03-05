Analisi Tecnica: indice MDAX del 4/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo

Giornata all'insegna degli acquisti per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione che ha terminato in rialzo attestandosi a 30.357,3.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29.585,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 31.344,7. Il peggioramento dell'indice MDAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28.813,6.

