ex-Ilva, confronto Governo-sindacati su Flacks e sicurezza

Disponibilità a riconvocare un nuovo tavolo entro marzo

Economia
ex-Ilva, confronto Governo-sindacati su Flacks e sicurezza
Si è tenuto questa mattina il confronto governo-sindacati-struttura commissariale sul capitolo ex-Ilva, alla luce del recente decreto del Tribunale di Milano, che ha chiesto una revisione dell'AIA e disposto la sospensione dell'area a caldo a partire dal prossimo 24 agosto, e dello stato dell'arte delle trattative con Flacks, unico soggetto ad aver espresso un interesse per l'azienda.

Da un lato il Governo, che punta ad andare avanti con Flacks, pur chiedendo una maggiore chiarezza su investimenti e Piano, dall'altro i sindacati, che chiedono al governo un ruolo di "regista" nel processo di rilancio dell'azienda. Alla riunione, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, hanno partecipato per il governo il Ministro Adolfo Urso, il Ministro del lavoro Marina Calderone e il Ministro Gilberto Pichetto Fratin. Presente anche il Consigliere per i rapporti con le parti sociali, Stefano Caldoro. Per i sindacati, presenti i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl metalmeccanici, Usb e Federmanager. Hanno partecipato, inoltre, i rappresentanti di Invitalia, i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in AS e del Gruppo Ilva in AS.

Il tavolo si è aperto sul tema della sicurezza sul lavoro, dopo l'ennesima morte nello stabilimento di Taranto, che ha coinvolto Loris Costantino, 36 anni, un operaio della ditta di pulizie dell'indotto caduto da una impalcatura. I Commissari straordinari hanno dato la disponibilità ad aprire a Taranto il 13 marzo un tavolo tecnico specifico sulle procedure insieme ai sindacati. Parallelamente, un ulteriore tavolo sempre in tema sicurezza e occupazione sarà attivato presso il Ministero del Lavoro. Tra le ipotesi, c’è l’intenzione di estendere il contratto del comparto metalmeccanici alle attività esterne di particolare complessità operate dalle aziende appaltatrici.

I Commissari hanno inoltre spiegato che sono stati utilizzati i fondi dei prestiti per il recupero degli impianti, sia per le attività di manutenzione sia per l’acquisto dei ricambi necessari. In questo quadro, è stato spiegato che grazie alle attività di manutenzione a fine aprile è prevista la riattivazione dell'altoforno 4 (Afo4).

Il Governo ha illustrato le prospettive per il proseguimento dell’attività produttiva negli stabilimenti siderurgici alla luce del recente decreto del Tribunale di Milano, che ha chiesto una revisione della procedura di Autorizzazione di impatto ambientale (AIA) ed ha ordinato la sospensione dell’area a caldo a partire dal 24 agosto.

Decreto che i Commissari hanno annunciato che intendono impugnare e che "complicano" la procedura per l’erogazione dell’ultimo prestito concesso dal Governo. Anche la Commissione europea, che aveva autorizzato il finanziamento, ha scritto ai Commissari straordinari e ai Ministeri chiedendo informazioni.

I Commissari dell'ex-Ilva hanno poi informato i sindacati che la trattativa per la vendita in esclusiva con Flacks Group sta in ogni caso andando avanti. Al gruppo statunitense sono stati chiesti chiarimenti e ulteriori approfondimenti che riguardano sostenibilità finanziaria, piano industriale, fonti di finanziamento ed eventuali accordi vincolanti con partner industriali.

Il Governo ha dato disponibilità a convocare un altro tavolo entro il mese di marzo.
