ex-Ilva, confronto Governo-sindacati su Flacks e sicurezza

Si è tenuto questa mattina il confronto governo-sindacati-struttura commissariale sul capitolo ex-Ilva
, alla luce del recente decreto del Tribunale di Milano, che ha chiesto una revisione dell'AIA e disposto la sospensione dell'area a caldo a partire dal prossimo 24 agosto, e dello stato dell'arte delle trattative con Flacks, unico soggetto ad aver espresso un interesse per l'azienda.
Da un lato il Governo
, che punta ad andare avanti con Flacks
, pur chiedendo una maggiore chiarezza su investimenti e Piano, dall'altro i sindacati
, che chiedono al governo un ruolo di "regista"
nel processo di rilancio dell'azienda. Alla riunione, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano
, hanno partecipato per il governo il Ministro Adolfo Urso
, il Ministro del lavoro Marina Calderone
e il Ministro Gilberto Pichetto Fratin
. Presente anche il Consigliere per i rapporti con le parti sociali, Stefano Caldoro
. Per i sindacati, presenti i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl metalmeccanici, Usb e Federmanager
. Hanno partecipato, inoltre, i rappresentanti di Invitalia
, i commissari straordinari
di Acciaierie d’Italia in AS e del Gruppo Ilva in AS.
Il tavolo si è aperto sul tema della sicurezza sul lavoro
, dopo l'ennesima morte nello stabilimento di Taranto, che ha coinvolto Loris Costantino, 36 anni, un operaio della ditta di pulizie dell'indotto caduto da una impalcatura. I Commissari straordinari hanno dato la disponibilità ad aprire a Taranto il 13 marzo un tavolo tecnico
specifico sulle procedure insieme ai sindacati. Parallelamente, un ulteriore tavolo
sempre in tema sicurezza e occupazione sarà attivato presso il Ministero del Lavoro
. Tra le ipotesi, c’è l’intenzione di estendere il contratto del comparto metalmeccanici alle attività esterne di particolare complessità operate dalle aziende appaltatrici.
I Commissari hanno inoltre spiegato che sono stati utilizzati i fondi dei prestiti per il recupero degli impianti
, sia per le attività di manutenzione
sia per l’acquisto dei ricambi
necessari. In questo quadro, è stato spiegato che grazie alle attività di manutenzione a fine aprile è prevista la riattivazione dell'altoforno 4 (Afo4).
Il Governo ha illustrato le prospettive per il proseguimento dell’attività produttiva
negli stabilimenti siderurgici alla luce del recente decreto del Tribunale di Milano
, che ha chiesto una revisione della procedura di Autorizzazione di impatto ambientale (AIA) ed ha ordinato la sospensione dell’area a caldo a partire dal 24 agosto.
Decreto che i Commissari
hanno annunciato che intendono impugnare
e che "complicano" la procedura per l’erogazione dell’ultimo prestito
concesso dal Governo. Anche la Commissione europea, che aveva autorizzato il finanziamento, ha scritto ai Commissari straordinari e ai Ministeri chiedendo informazioni.
I Commissari dell'ex-Ilva hanno poi informato i sindacati che la trattativa per la vendita in esclusiva con Flacks Group sta in ogni caso andando avanti
. Al gruppo statunitense sono stati chiesti chiarimenti e ulteriori approfondimenti che riguardano sostenibilità finanziaria, piano industriale, fonti di finanziamento ed eventuali accordi vincolanti con partner industriali.
Il Governo ha dato disponibilità a convocare un altro tavolo entro il mese di marzo
.