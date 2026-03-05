ex-Ilva, confronto Governo-sindacati su Flacks e sicurezza

Si è tenuto questa mattina il, alla luce del recente decreto del Tribunale di Milano, che ha chiesto una revisione dell'AIA e disposto la sospensione dell'area a caldo a partire dal prossimo 24 agosto, e dello stato dell'arte delle trattative con Flacks, unico soggetto ad aver espresso un interesse per l'azienda.Da un lato il, che punta ad, pur chiedendo una maggiore chiarezza su investimenti e Piano, dall'altro i, che chiedono al governo unnel processo di rilancio dell'azienda. Alla riunione, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, hanno partecipato per il governo il Ministro A, il Ministro del lavoroe il Ministro. Presente anche il Consigliere per i rapporti con le parti sociali,. Per i sindacati, presenti i rappresentanti di. Hanno partecipato, inoltre, i rappresentanti di, idi Acciaierie d’Italia in AS e del Gruppo Ilva in AS.Il tavolo si è aperto sul tema della, dopo l'ennesima morte nello stabilimento di Taranto, che ha coinvolto Loris Costantino, 36 anni, un operaio della ditta di pulizie dell'indotto caduto da una impalcatura. I Commissari straordinari hanno dato la disponibilità adspecifico sulle procedure insieme ai sindacati. Parallelamente, unsempre in tema sicurezza e occupazione sarà. Tra le ipotesi, c’è l’intenzione di estendere il contratto del comparto metalmeccanici alle attività esterne di particolare complessità operate dalle aziende appaltatrici.I Commissari hanno inoltre spiegato che sono stati, sia per le attività disia pernecessari. In questo quadro, è stato spiegato che grazie alle attività di manutenzione a fine aprile è prevista la riattivazione dell'altoforno 4 (Afo4).Il Governo ha illustrato lenegli stabilimenti siderurgici alla luce del recente, che ha chiesto una revisione della procedura di Autorizzazione di impatto ambientale (AIA) ed ha ordinato la sospensione dell’area a caldo a partire dal 24 agosto.Decreto che ihanno annunciato chee checoncesso dal Governo. Anche la Commissione europea, che aveva autorizzato il finanziamento, ha scritto ai Commissari straordinari e ai Ministeri chiedendo informazioni.I Commissari dell'ex-Ilva hanno poi informato i sindacati che la. Al gruppo statunitense sono stati chiesti chiarimenti e ulteriori approfondimenti che riguardano sostenibilità finanziaria, piano industriale, fonti di finanziamento ed eventuali accordi vincolanti con partner industriali.Il Governo ha dato disponibilità a convocare un