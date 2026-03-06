Analisi Tecnica: indice DAX del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo
Aggressivo ribasso per il principale indice di Francoforte, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,61%.
Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23.309,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24.803,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22.803,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)