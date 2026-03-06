Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo
Performance infelice per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 5 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 22.574,6. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 22.865,4. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 23.156,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)