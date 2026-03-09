Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 6/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo

La giornata del 6 marzo è stata vissuta all'insegna della debolezza per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato in calo a 7.993,5.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7.859,9. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8.260,7. Il peggioramento del CAC 40 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7.726,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)